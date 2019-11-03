Мясо и масло из сверчков ворвутся на российский рынок

Растительное мясо компании Beyond Meat, в которую вложились звезды и бизнесмены мирового уровня, начнут продавать в российских магазинах с 5 ноября. В состав экологически чистой продукции, помимо рапсового масла, гороха и конопли, теперь входит и мука из сверчков. А стоить деликатес будет 3 тысячи рублей за килограмм, сообщает DEITA.RU

Не секрет, что во всем мире тренд на здоровый образ жизни, и, как следствие, здоровую пищу, распространяется со все возрастающей скоростью. Нога в ногу с модными привычками в пище и досуге шагает и потребность в чистой, и экологически чистой продукции. Именно поэтому в последние годы растительные заменители мяса обретают бешеную популярность.

В компанию Beyond Meat – самого заметного игрока на «псевдомясном» рынке — инвестируют и Билл Гейтс, и Леонардо Ди Каприо, и даже бывший глава МакДональдса Дон Томпсон. Неудивительно, что у корпорации находятся и время, и средства на пищевые новшества. Только в 2019 году «Бейонд Мит» капитализировали акций на 240 миллионов долларов.

Что касается самой продукции, она почти целиком состоит из «отходных», часто ненужных в пищевом производстве элементов. Растительное мясо специалисты компании создают одинаково успешно как из гороха, отходов какао-бобов и конопли, так и из рапсового масла и воды. Недавно в ассортименте появилось новое блюдо — растительное мясо из сверчков. Вернее, из муки, в которую их перетирают.

В Европе растительное мясо продают уже давно — в виде котлет для бургеров. До российского рынка они доберутся 5 ноября, и появятся в некоторых крупных ритейл-сетях. Стоит килограмм «сверчкового мяса» будет 3 тысячи рублей.

Евгений Черемухин