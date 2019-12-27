Мышь вернулась на площадь Владивостока

Новогоднее украшение «Мышка на сыре» заменили новой конструкцией в центре Владивостока, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в мэрии города, компания исполнитель контракта заменила конструктивную зону «Мышь на сыре» на новую конструкцию. На новое украшения компания потратила собственные средства. Необходимые работы по установке новой конструкции были проведены ночью.

«Компания будет самостоятельно взыскивать средства с дрифтера, сломавшего предыдущую конструкцию. Бюджетные деньги на эти работы не выделялись», - добавили в мэрии Владивостока.

Напомним, что почти две недели назад дрифтер, заехав на площадь, сбил украшение ночью. Причиненный ущерб был оценен по стоимости контрактных работ на установку конструкции в 677 тысяч рублей.

Накануне горожане также увидели, что на площади сломался «Сладкий башмачок», на который из бюджета было затрачено 673 тысячи рублей. Многие горожане считают, что новогоднее украшение повредили вандалы или сдуло ветром.

Иван Юрьев