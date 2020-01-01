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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Мыши, Дед Мороз и тигры пробежали по улицам Владивостока

Новогодний Владивотсок арбат

Утро 1 января – тяжелое время для многих. Но только не для тех приморцев, что готовы встретить новый год бодрым забегом по центру краевой столицы, сообщает DEITA.RU.

В Правительстве края сообщили о том, что участие в мероприятии приняло более 130 добровольцев – тех, кто готов к утренней пробежке по морозу.

Мыши, тигры, снегурочки, пираты и дед морозы – забег был праздничным, костюмированным. Стартовал он с Корабельной набережной. Взрослые и подростки старше 14 бежали 2 километра, для детей дистанция получилась скромнее – 500 метров.

Все получили памятные медали, призы за выигрыш и отдельную номинацию – самый интересный и запоминающийся костюм.

Александра Маслова

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