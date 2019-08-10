Жители больших городов уже в скором будущем смогут отказаться от личных автомобилей в пользу общественного транспорта и экологически чистых велосипедов, сообщает DEITA.RU.

Именно эта тема станет главной на VI Международном форуме и выставке высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia, которая стартует в Екатеринбурге 29 октября. Не менее важными темами, по словам организаторов, станут развитие транспортной инфраструктуры «идеального города», лишенного пробок, а также подвесные мосты и абсолютно бесшумные дороги.

На форуме представят самые эффективные решения для транспортных систем таких мегаполисов, как Москва, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Милан, Лондон, Каир и Стамбул. Выдающиеся спикеры своего времени подробно расскажут о проектах и вступят в дискуссию о самых эффективных методах развития современной инфраструктуры. На мероприятие прибудут глава компании «Mobility in Chain» Федерико Паролотто, представитель архитектурного бюро «Lissoni Architettura» Жоао Сильва, директор по Азиатско-Тихоокеанскому региону компании «Obermeyer» Штефан Йентш, кандидат физико-математических наук и президент группы компаний «Акустик групп» Николай Канев.

Как отметила руководитель рабочей группы Оргкомитета 100+ Forum Russia Вера Белоус, данная тема сегодня очень важна, ведь четверть российских автолюбителей готовы отказаться от машин, некоторые частично, другие полностью. «Это говорит о том, что транспортная инфраструктура меняется. Комфортный город будущего – это город, который полностью закрывает потребности по передвижению без личного авто. Кроме того, такой город снижает не только выбросы углекислого газа в атмосферу, но и виброакустическое загрязнение. Наши эксперты уже готовы представить такие мастер-планы для современных мегаполисов», — рассказывает Белоус.

Отмечается, что на форуме обсудят очень многие вопросы, среди них обустройство комфортных городов, удобных транспортно-пересадочных узлов и станций с большими парковками, разделение пешеходных и транспортных потоков, системы велодорожек, подземных и даже «воздушных» вертикальных скоростных пассажирских дорог с лифтами, а также акустический комфорт городской среды в условиях интенсивного развития транспортной сети.

Глава компании «Mobility in Chain» Федерико Паролотто активно готовится к выступлению. По его словам, его главная задача — создание такой городской среды, чтобы люди могли из одной точки в другую добраться очень быстро не зависимо от того, на каком транспорте они приехали.

«Не важно, каким будет общественный транспорт: будет ли он электрическим, будут ли автобусы гибридными или они будут двигаться от какой-то атомной энергии. Один из главных критериев удобного города - это близость разных пространств, когда тебе не нужно тратить много времени и денег, чтобы добираться из дома на работу или в любую другую локацию. Именно этот фактор станет конкурентным преимуществом города в будущем. Я давно хочу поделиться своим видением того, что нужно делать, чтобы создать долговечную и комфортную структуру, и предложить новую модель «идеального города», - рассказал Федерико Паралотто о своем выступлении на 100+ Forum Russia.

Также на форуме представят проект уникального пешеходного моста между небоскрёбами Манхэттена протяженностью больше 600 метров, который станет «воздушной дорогой» от нового вокзала к офисам. Его подвесят между зданиями на высоте шесть метров. От земли до моста планируется проложить вертикальные дорожки с лифтами и лестницами. Проект архитектурного бюро «Lissoni Architettura» стал финалистом в конкурсе «Metals in Construction magazine 2019».

Особое внимание разработчики уделили экологичности – конструкции моста будут состоять из переработанных материалов, а питание для моста и световой инсталляции из органических светодиодов будут обеспечивать технологии трансформации кинетической энергии шагов в электричество. Участники секции обсудят возможность воспроизведения проекта в мегаполисах разных климатических зон.

Регистрация и подобная программа 100+ Forum Russia - по ссылке www.forum-100.ru.

Отметим, что ИА DEITA.RU является информационным партнером мероприятия.



Михаил Светлов