На десять процентов подскакивают в России цены на бензин год за годом, но в этом году они взлетели еще сильнее, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

В летнее время на рост стоимости заветных литров влияет открытый сезон отпусков, дачный сезон и проводящийся на некоторых НПЗ ремонт вместе со снижением объемов производства бензина, поясняет директор офиса продаж компании "БКС Брокер" Вячеслав Абрамов.

Спрос велик, и рост цен – предостерегает Абрамов – может опережать инфляцию.

В нынешнем сезоне цены подскочили на двенадцать процентов, затраты на НПЗ возросли, и конечная стоимость топлива, разумеется, не осталась неизменной. Чтобы цены не росли, требуется сделать немало: провести реформу в нефтяной отрасли, снизить налоги и предоставить льготы для нефтяников, проконтролировать затраты на производство и снизить акцизы – как минимум, утверждает эксперт.

Анастасия Туркова