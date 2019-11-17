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На 16 площадках приморцам окажут бесплатную юридическую помощь
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На 16 площадках приморцам окажут бесплатную юридическую помощь
На следующей неделе в среду, 20 ноября, общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России» проводит Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи, сообщает DEITA.RU.
В Приморском крае юридическую помощь в этот день смогут получить жители региона на 16 площадках во Владивостоке, Уссурийске, Находке и Сибирцево. Консультации проведут не только практикующие юристы, но также студенты, нотариусы, работники прокуратуры, антимонопольной службы и специалисты Уполномоченного по правам человека.
Юрист консультации будут организованы в МФЦ «Мои документы», центрах бесплатной юридической помощи и в общественных приемных. Одним из организаторов мероприятия будет региональное отделение «Ассоциации юристов России».
«Практикующие юристы и адвокаты окажут бесплатную юридическую помощь гражданам, студенты юридических клиник, действующих при вузах г. Владивостока, под руководством преподавателей подготовят письменные документы», - рассказали организаторы мероприятия.
Большинство офисов будет работать во Владивостоке, бесплатную помощь окажут в 10 местах в самых разных регионах города. Еще три приемные будут организованы в Уссурийске, одна в Находке и две в пгт. Сибирцево.
Иван Юрьев