На 25% больше сахалинцев прошли диспансеризацию

Министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук рассказал ИА DEITA.RU о том, как в регионе проходит диспансеризация, решаются проблемы дефицита кадров и каковы планы по развитию медицинской сферы на острове.

- Владимир Николаевич, тот путь, по которому движется медицина в Сахалинской области, можно ли его сегодня охарактеризовать как «Медицина Долгой жизни»?

- Скорее как увеличение средней продолжительности жизни. Мы хотим выйти на показатель 80 плюс. Еще один ориентир развития – персональная медицина. Мы понимаем, что живем в мире цифровых разработок и технологий и мы полагаем, что цифровизация системы здравоохранения, которая сегодня происходит у нас в регионе, поможет развитию персональной медицины.

В персональной медицинской карте будет храниться вся информация о пациенте, начиная с рождения, а также в ней будут формироваться необходимые сведения для аналитики, в том числе с помощью искусственного интеллекта. По ним будут выдавать уникальные персональные рецепты, которые будут учитывать образ жизни, поведение, питание, риски развития тех или иных заболеваний и генетические особенности. Вот это медицина будущего, которую мы видим у себя на территории.

- С чего планируется начать этот рывок вперед?

- Вообще консервативная медицина не предполагает резких рывков. Кардинальные резкие изменения могут навредить. Мы будем двигаться планомерно. Вот сейчас перед нами стоит очень важная задача – усовершенствовать базу. Чтобы достичь каких-то результатов, прежде всего надо оценить свои силы и средства и наложить этот ресурс на те проекты, которые планируешь. Сегодня мы говорим о том, что в первую очередь оцениваем нашу материально-техническую базу, кадровый потенциал и финансово-экономическую составляющую. На сегодняшний день у нас неплохая база по оснащению медицинской техникой – в 2019 году большие средства были в эту отрасль, порядка 3 миллиардов рублей. Мы стараемся оснащать тяжелой техникой. Сегодня Сахалинская область по уровню оснащения компьютерными томографами на душу населения превосходит развитие европейские страны. Например, на один миллион населения в Германии – 30 томографов. А у нас на полмиллиона – 24. Вся техника, которую мы закупаем и устанавливаем, с цифровой интерпретацией.

- В связи с переходом на цифровизацию многим ли специалистам нужна переквалификация?

- Благодаря дистанционным методам обучения и подготовки сегодня есть такое понятие – непрерывное медицинское образование. Что касается кадрового потенциала – показатели среднестатистические, но они нас не устраивают. Мы хотим, чтоб наши врачи имели возможность получать опыт и практику в зарубежных клиниках. У губернатора области этот вопрос стоит на повестке дня. В этом году мы уже начали, но со следующего года планируем ввести это на системный уровень, отправляем наших врачей в лучшие зарубежные клиники, чтобы привозить на остров передовой мировой опыт. Что касается российских специалистов, мы привлекаем к нам научные школы, мы собираемся работать вахтовым методом: одна команда специалистов приехала, потом вторая за ней. Мы ждем специалистов из Федерального онкологического центра имени Блохина. Следующие переговоры со специалистами по сердечно-сосудистой и кардиохирургии, с Главным лор-центром.

- Есть ли на острове дефицит кадров, в каких сферах наблюдается, и какие меры предпринимаются для его ликвидации?

- Дефицит кадров есть. В основном это специалисты узкого профиля на малонаселенных территориях. Фактор транспортной доступности, рассредоточенности нашего населения бросает некий вызов – обеспеченность населения должна быть выше среднего, чем в любом регионе на материке. В текущем году мы рассчитывает привлечь порядка 230 врачей, 159 из них к нам уже приехали, а также около 180 медсестер. В 2020 году хотим также привлечь на остров 230-250 врачей. У нас заработала дополнительная программа по выплатам подъемных пособий при переезде, до 2,5 миллионов рублей. Мы компенсируем врачам, которые к нам приезжают, аренду жилья. Также по поручению губернатора была разработана программа по компенсации покупки жилья для специалистов, чтобы они могли обосноваться на острове. Мы считаем главной целью программы не временное привлечение специалистов на территорию, а все-таки постоянное проживание.

- В борьбе с онкологическими заболеваниями можно сказать, что основным направлением является ранее выявление? И что делается для того, чтобы выявление уже крайне запущенных случаев уменьшить?

- Это очень большая проблема для нас – у Сахалина самые худшие показатели смертности по онкологии, мы находимся на 85 строчке. Основная локализация онкологических заболеваний распределяется следующим образом: преимущественно это рак легких, на втором месте рак желудка, на третьем – рак толстого кишечника. Чтобы бороться с этой проблемой, нужна ранняя диагностика, возможно на профилактических медицинских осмотрах, это как профосмотры, так и диспансеризация. И чем больше мы вовлечем наших жителей в такие обследования, тем больше диагнозов на ранних стадиях сможем выявить.

У нас в этом направлении положительная динамика. Если в прошлом году рак на ранних стадиях выявляли в 48 % случаев, то в этом году мы приближаемся к 52%. Мы стали широко информировать население о том, что необходимо приходить на диспансеризацию. Мы выстраиваем в поликлиниках внутренние логистические маршруты, удобные для пациентов, чтобы за один раз они могли пройти первый этап диспансеризации. Также два дня в неделю, в том числе и в выходной день, во всех больницах проходят открытые дни диспансеризации. Чтобы установить персональный контакт с жителями, мы установили голосовой чат-бот, который персонально приглашает человека в определенные время и дату пройти осмотр в поликлинике по месту жительства. В результате мы увеличили приход на диспансеризацию на 25%.

С 24 августа мы запустили первый этап скрининга диагностики раннего срока рака легкого. Каждые субботу и воскресенье мы приглашаем жителей Южно-Сахалинска, неважно, какой группы, но, конечно, в приоритете повышенной группы риска: то есть у кого у родственников была онкология, а также курильщиков и так далее, на такое обследование. И жители откликнулись, каждый выходные записывается по сто местных жителей на низкодозовую компьютерную томографию легких. За три недели сделали 520 снимков, и у 33 человек нашли подозрения на рак легких.

Я убежден, что мы на системной основе в год сможем выполнить 12 тысяч таких исследований. Это даст нам значительное сокращение смертности от рака легких.

Екатерина Кононенко