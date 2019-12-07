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На 40% подорожало пшено в Приморье

Хлеб

За год стоимость килограмма пшена в Приморье подорожала почти на 40%, сообщает DEITA.RU. Такие цифры приводятся отчетах о еженедельном индексе росте цен на сайте администрации Приморского края.

Так, согласно отчету, на 27 ноября 2018 года стоимость одного килограмма пшена в Приморском крае составляла 59,34 рубля. Через год стоимость крупы возросла на 23,63 рубля, что примерно составляет 40%. Такие данные приводятся в отчете на 2 декабря 2019 года.

За год выросла стоимость яблок, стоимость подросла на 14%. Если в конце ноября 2018го килограмм яблок стоил 135,76 рублей, то в начале декабря 2019 года их стоимость донялась до 154,81 рублей.

Кроме этого, резкий рост в 9,5% показало сливочное масло. Килограмм продукции подорожал на 66,45 рубля. На 27 ноября 2018 года килограмм масла реализовывали по цене в 693,37 рубля, то в начале декабря нынешнего года его стоимость выросла до 759,82 рубля. Получается, что средняя пачка масла в 250 грамм подорожала на 16,6 рублей.

Также значительный рост показала баранина, подорожавшая на 7% или 33,58 рублей за килограмм. Остальные продукты, кроме моркови, риса, подсолнечного масла и сахара, также показали рост цен. Мясо дорожало на 3%. Рыба на 10%, однако цена на нее скачет в зависимости от сезона и реализации программы «Приморская рыба». В среднем продукты подорожали на 4% за 2019 год.

Ива Крышан

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