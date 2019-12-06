На 46% вырос объем авиаперевозок на Сахалине

Губернатор сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал об итогах развития рыка авиаперевозок эфире программы «Острова. Главное. Специальный выпуск», сообщает DEITA.RU.

Одним из главнейших успехов он назвал возвращение на Сахалин Аэрофлота, с которым велись переговоры. Полеты снова начались 27 октября. Также власти региона смогли договориться с компанией «Россия», которая на маршруте Южно-Сахалинск – Москва заменила самолеты на лайнеры большей вместимости.

Результатом этой договоренности стало увеличение пассажиропотока на 20% в период летних отпусков. Помимо этого удалось сохранить практику плоских тарифов на перелеты в столицу страны.

На местном уровне региональная власть ввела «единые» тарифы и увеличила количество перелетов. Были организованы новые маршруты, вертолет соединил Курильские острова, а субсидированные рейсы полетели в другие города ДФО.

В планах на ближайшие годы у губернатора ввести в эксплуатацию новый аэропорт в Южно-Сахалинске, завершить ремонт аэропорта на Итурупе и возвести новые ВПП в Охе и на Парамушире.

«В следующем году мы планируем стать первым регионом, где будет восстановлена сеть аэродромов и маршрутов, которые были созданы в советский период», – отметил Валерий Лимаренко.

Кроме этого, реформы прошли и в других логистических отраслях региона. Окончена в рамках основного этапа смена рельсов на российские стандарты. Региональные власти поставили на остров три рельсовых автобуса, в следующем году планируется приобрести такое же количество поездов.

В этом году на строительство дорог было потрачено в 1,8 раз больше, чем в прошлом. На местные дороги финансирование увеличили в 2 раза, а дорога Южно-Сахалинск–Оха получит статус федеральной.

В этом году продолжалось строительство 4 паромов для морского сообщения между островом и материком. Первые суда выйдут на линии в 2021 году, по планам пассажиропоток будет увеличен в три раза, объем грузовых перевозок вырастет в 2,4 раза.

Иван Юрьев