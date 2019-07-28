Более 400 тысяч человек посетили в субботу столичный парк Горького, в котором прошел фестиваль «Бургерфест», сообщает DEITA.RU по материалам официального сайта мэра Москвы.

«Бургерфест» приурочен к Международному дню гамбургера. Считается, что впервые такой бутерброд 27 июля 1900 года придумал американец Луи Лессинг. В наше время ежегодно по всему миру продают десятки миллиардов бургеров.

По информации официального сайта мэра Москвы, на 17:00 число посетителей парка достигло 407 тысяч человек. Москвичи и гости столицы пробовали бургеры в 30 ресторанных шале и 10 фуд-траках. В меню — бутерброды с креветками и мраморной говядиной, с котлетами из свинины, мексиканские с маринованной курицей и соусом сальса, а также с экзотическими восточными начинками.





Кроме того, на Пушкинской набережной прошел большой концерт. Перед гостями выступили DJ Smash, Artik&Asti, Mot, Maruv и многие другие.

Примечательно, что в Лужниках в субботу прошло еще одно массовое мероприятие, собравшее 44 тысячи человек – праздник спорта. На чемпионат мира по воркауту приехали около 100 спортсменов и тренеров более чем из 40 стран мира. На второй площадке боролись за победу любители.

На празднике работало порядка 50 спортивных и развлекательных площадок. В турнире по мини-футболу приняли участие 634 команды в трех возрастных категориях. В другом турнире — по уличному волейболу — на 30 кортах приняли участие свыше четырех тысяч человек.

Для экстремальных велосипедистов на территории «Лужников» выстроили специальный город. Кроме этого, под открытым небом установили 500 шахматных столов. Желающие могли попробовать свои силы и сразиться с компьютером.

Дмитрий Санников