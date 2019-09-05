Специальные индикаторы не позволят родителям забыть ребенка на заднем сидении авто. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Устройства будут напоминать водителям о необходимости проверить салон на наличие оставленных без присмотра детей до того, как покинуть авто. Сразу после остановки работы двигателя раздастся звуковой или световой сигнал, который вынудит глянуть в салон даже самого забывчивого шофера.

Предполагается, что данная технология будет внедрена во все современные автомобили уже к 2025 году. Отметим, что согласно мировой статистике, за последние девять лет порядка восьмисот закрытых в автомобилях несовершеннолетних получили тепловые удары с фатальными последствиями для здоровья.

Екатерина Цой