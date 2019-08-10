Поздно вечером в пятницу, 9 августа, в городе Сунжа Республики Ингушетия произошел взрыв заправки, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

По имеющейся информации, звонок о происшествии поступил спасателям в 22 часа 53 минуты по местному времени. Прибывшие на место ЧП на улице Свердлова спасатели обнаружили, что взрыв с последующим возгорание случился на пропановой заправки.

Общая площадь возгорания превысила 650 квадратных метров. В 23 часа 25 минут спасателям наконец-то удалось справиться с открытым огнем, в 23 часа 30 минут пожар был полностью ликвидирован.

Во время взрыва пострадали шесть человек. Все они доставлены в местную больницу.

Ранее прошла информация о том, что в четверг, 8 августа, на военном полигоне в Архангельской области случился взрыв. Тогда погибли пять человек.

Екатерина Брязгунова