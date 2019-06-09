У россиян значительно изменились предпочтения в выборе новых автомобилей, сообщает DEITA.RU по материалам РГ.

Как отмечают эксперты, при росте цен на новые автомобили спрос на них падает. По данным агентства «Автостат», впервые вошел в тройку крупнейших по продажам сегмент D, сразу после SUV и B-класса. Классический представитель сегмента D – это, например, Toyota Camry.За четыре месяца 2019 года продажи автомобилей бизнес-класса подскочили на 24% и составили 29,7 тысяч единиц. В то же время спрос в C-сегменте снизился на 18% - до 28,4 тысяч машин.

Как пояснил РГ руководитель направления по работе с ключевыми клиентами ГК "АвтоСпецЦентр" Александр Захаров, люди все больше покупают либо совсем дешевые, либо более дорогие машины. Как считает эксперт, автомобили массового сегмента становятся менее востребованными, что объясняется общим снижением покупательской способности населения.

При этом, продавцы подержанных японских автомобилей на популярном владивостокском авторынке «Зеленый угол» отмечают сезонный спад продаж. По оценке коммерсантов, наибольшим спросом сейчас пользуются «народные» автомобили доступного ценового диапазона в 500-600 тысяч рублей: Nissan Note и Honda Fit. Традиционно популярны и гибридные автомобили Toyota Prius (различных кузовов и комплектаций), его «сестра» Aqua, а также гибридные версии Honda Fit.

Дмитрий Санников