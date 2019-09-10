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На АЗС заметили дефицит топлива
10 Сентябрь 2019, 11:00
Бензина на всех может не хватить, сообщает DEITA.RU.
Автолюбители на Украине могут в скором времени столкнуться с нехваткой топлива для своих машин. Как пишет издание Oilpoint, о проблеме уже доложено в профильное министерство украинского правительства.
Поводом для беспокойства стали участившиеся случаи отсутствия бензина на многих АЗС по всей стране. Сами заправки сообщают о том, что с поставками топлива стали случаться перебои.
Причиной задержки бензина и дизеля являются проблемы с железнодорожным сообщением. Нагрузка на этот вид транспорта существенно возросла, а пропускная способность осталась прежней.
Свою лепту в увеличение срока поставок вносит и таможня. Из-за высоких пошлин при провозе горючего через сухопутные границы, поставщики топлива выбирают альтернативные способы, в том числе и железные дороги, а также морские порты.
Ранее сообщалось о том, что многих украинцев может ждать холодная зима, т.к. в стране наблюдается угольных кризис.
Дмитрий Шевченко
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