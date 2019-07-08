Тихоокеанский симфонический оркестр завершил 81-й филармонический сезон. На заключительном концерте «Лето на Бис» зрители благодарили артистов бурными аплодисментами, сообщает DEITA.RU.



Сезон 2018-2019 для музыкантов Приморской краевой филармонии стал плодотворным. Тихоокеанский симфонический оркестр дал 54 концерта.

Год отмечен активным выходом на международную арену. Тихоокеанский симфонический оркестр много гастролировал. Ему аплодировали почитатели академической музыки в Японии, Южной Корее, Китае. Был поставлен своеобразный рекорд по продолжительности гастролей - 25 дней в странах Северо-Восточной Азии.

Главный дирижер оркестра, заслуженный артист РФ Анатолий Смирнов рассказал, что соседи по региону приняли выступления команды приморской филармонии очень тепло и даже горячо.

Оркестр выступал на лучших площадках Сеула, столицы Ю. Кореи. Гала-концерт фестиваля, в котором участвовали музыканты, прошел в Арт Центре - лучшем концертном зале южнокорейской столицы.





«Мы играли на сцене двумя оркестрами – нашим, Тихоокеанским симфоническим и корейским, - рассказывает Анатолий Смирнов. - Зал после исполнения первого же произведения буквально взорвался шквалом аплодисментов. Даже трудно описать, что творилось!».

В первом отделении концерта в Арт Центре дирижировал Анатолий Смирнов. Вторым отделением руководил его корейского коллега.

Оркестр, также, выступил в большой программе совместно с солистами оперных театров Азии. Руководитель приморского оркестра отметил, что концерт произвёл на присутствующих глубокое впечатление. "Это было великолепно! ", - поделился он.

В течение всего сезона оркестр неизменно радовал зрителей выступлениями и на родной сцене Приморской краевой филармонии исполняя любимую публикой классику.

Стоит отметить особые программы подготовленные оркестром в прошедшем сезоне. Концерт "Джек Воробей и его друзья" музыканты подготовили и провели вместе с благотворительным фондом «Подари Жизнь». На программе было собрано 400 тысяч рублей для детей больных онкологическими заболеваниями.

В рамках патриотического воспитания музыканты подготовили Проект – «Россия. История. Мы». Режиссер – постановщик, член Союза театральных деятелей РФ Екатерина Кучук.

Яркую программу «Веницианский карнавал» Тихоокеанский симфонический оркестр создал к Восточному Экономическому форуму. Праздничная, динамичная театрализованная постановка получила отличные отзывы зрителей. В прошедшем сентябре «карнавалом» открылся 81 оркестровый сезон.

Завершающий концерт сезона 2018-2019 прошел ярко и эмоционально. Постоянный зритель филармонии Евгения Ивановна Игнатенко поделилась своим впечатлением: «Я очень часто бываю в филармонии. Очень люблю наш Тихоокеанский симфонический оркестр и всех артистов филармонии! Концерт сегодня замечательный! Я получила огромное удовольствие. Музыка, это счастье, это радость, она даёт мне энергию и силы для жизни!». Евгении Ивановне 84 года, она председатель совета ветеранов педагогического труда Первореченского района Владивостока.





На заключительном концерте были исполнены произведения Шуберта, Чайковского, Мендельсона, Вольф-Феррари, Пьяцоллы и других известных композиторов. Вместе с Тихоокеанским симфоническим оркестром выступили артисты и солисты Приморской краевой филармонии.

Ирина Павленко

Фото - Ирина Павленко, Приморская краевая филармония