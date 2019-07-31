Два крупных проекта реализуется в Приморье, которые направлены на улучшение городской инфраструктуры – это «жилье и городская среда» и губернаторская программа «1000 дворов», сообщает DEITA.RU. В администрации Приморья лично эти проекты курирует врио вице-губернатора Приморья Елена Пархоменко. О том, как в настоящее время происходит работа по ним, она рассказала корреспонденту агентству.

Елена Александровна, для начала расскажите, какие проекты реализуются в Приморье связанные с улучшение и благоустройство городских территорий?

В Приморье для улучшения городских территорий работает два проекта. Первый, это федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» с этого года он реализуется в рамках национальной программы «Жилье и городская среда». Второй, это региональный проект «1000 дворов». Оба проекта направлены на улучшение территорий, где проживают граждане.

Программа благоустройства «Формирование комфортной городской среды» была начата в 2017 году и плавно в течение нескольких лет вошла в нацпроект. Ее основной целью является благоустройство общественных пространств, городских территорий и благоустройство дворов в муниципальных образованиях края.

Много говорилось о том, что основой этого проекта должны стать города, однако субъектам удалось договориться с федеральной властью и включить в этот нацпроект территории сельских поселений. В этом году проект реализуется во всех муниципальных образованиях Приморья. Во время реализации проекта работы по благоустройству территорий должны пройти на всех общественных территорий, которые находятся в регионе. Помимо ремонта общественных пространств – скверов, парков и площадей, в рамках нацпрограммы проходит благоустройство дворовых территорий, которые также ремонтируют благодаря краевой программы «1000 дворов».

Сколько дворов и общественных пространств ремонтируют в этом году в рамках этих программ?

Для начала хотелось бы сказать, что всего в Приморье было выявлено 700 общественных пространств и более 10 тысяч дворовых территорий. В этом году в рамках краевого проекта ремонт пройдет в 1003 дворах во всех муниципальных районах региона. В рамках национальной программы будет отремонтировано 152 двора. В общей сложности к осени преобразится более 1155 дворовых территорий по всему Приморью. При этом есть еще общественные пространства, так за счет федеральных средств будет отремонтировано 70 таких территорий. Если посчитать по поселениям, то ремонтные работы пройдут в 109 поселениях региона.

Какой бюджет был выделен для ремонта всех этих территорий?

В общей сложности бюджет приблизился к цифре 2 млрд рублей. Так, по нацпрограмме из федерального бюджета было выделено 630 млн рублей, плюс софинансирование с краевого бюджета и муниципальных увеличили эту цифру до 700 млн рублей. А на программу «1000 дворов» в региональном бюджете было предусмотрено 1,2 млрд рублей.

В каких поселениях уже завершились работы по данным проектам на этот год?

На сегодняшний момент уже завершились ремонтные работы в четырех скверах. Так, в поселке Золотая Долина в этом году жителям сделали парковку, рядом со сквером. Они участвуют в проекте с самого начала и к ним приезжают погулять жители из соседних поселков, поэтому в этом году и была выбрана парковка. Также завершен сквер в Камне Рыболове и две пешеходные дорожки были завершены в Ярославском поселении. Хотелось бы отметить, что, помимо прогулочных территорий, к которым можно отнести скверы и парки, ремонтные работы проходят и в местах, которыми жители пользуются ежедневно. Так, в поселке Ярославский теперь жители смогут добираться до работы по новым тротуарам.

Из дворовых территорий завершены ремонтные работы в более 30 дворах. Особую активность проявили во Владивостоке, Уссурийске, Новошахтинский и другие. Как показывает практика, сельские поселения проявляют больше активности по сравнению с городскими территориями.

Что в основном выбирают приморцы во время участия в этих программах?

Как показывает практика, более 40% жителей региона выбирают восстановление асфальтобетонного покрытия по программе «1000 дворов». Конечно, площадки очень важны, но когда есть четкое условие выбора, жители выбирают восстановление придомовой территории. В таком состоянии, в каком находятся придомовые территории во многих дворах – ужасно. Во время любой непогоды образуются большие лужи, в которые можно легко провалиться, и даже обходить их неудобно. Люди понимают, что, не сделав асфальт, приступать к чему-то более эстетичному непрактично, потому что все будет забрызгано грязью. Но, как показывает практика, в последующие годы участники также принимают участия в этих программах и уже простят установить детскую или спортивную площадку.

Елена Александровна, какие интересные и необычные проекты реализуют сейчас в Приморье в рамках этих проектов?

Пока рано говорить о необычных проектах. Но, мы призываем муниципальные власти к таким аутентичным проектам. Так, в прошлом году подобный проект появился в Октябрьском районе Приморья, где местные власти установили скульптуру фазана. Сейчас многие проекты по скверам и паркам находятся в государственной экспертизе. Исходя из прошлогодней практики, необычные скверы стараются обустроить в Уссурийске, в этом году там планируется ремонт в двух общественных территориях. Во Владивостоке ремонтные работы пройдут в районе Детского парка, продолжится в этом году благоустройство сквера имени Невельского, в сентябре к работам приступят к скверу на Енисейской.

Планируется ли в следующем году продолжить данные мероприятия?

В действительности проект обязательно продолжиться, потому что для властей будет недопустимым закрыть его на пике развития. Я как чиновник краевой администрации вижу, насколько он важен приморцам и с какими надеждами воспринят. Мы получаем очень много звонков от небезразличных людей, которые проживают в разных районах региона. Таких людей хочется поддерживать, потому что они дают пример другим, которые тоже «проснуться» и примут участие в развитие программах, в том числе госпрограммы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края».

Иван Крышан