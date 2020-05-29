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На большей части территории страны цены упали

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На большей части территории страны цены упали

Приморский город Находка пошел вразрез во всероссийской тенденцией к снижению цен на жилье на фоне пандемии, сообщает ИА DEITA.RU.

Жилая недвижимость в Находке подорожала за два месяца на 6,6%, уступив только Калининграду (6,5%) и Махачкале (11%). В основном в стране средний ценник на 1 квадратный метр жилья понизился, пишет РБК.

«За период самоизоляции средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке снизилась на 7,4% в среднем по России. Сегодня она составляет 68,4 тыс. руб. С начала года падение составило 6,2%, за год – 6,6%», – отмечается в исследовании ЦИАН.

Аналитики обработали объявления в городах, где проживает более 100 тыс. человек и продается более 100 квартир, а также в Московской и Ленинградской областях.

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