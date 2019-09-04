4 сентября берега бухты Патрокл отчислили от мусора. Мусорными мешками и перчатками вооружились волонтеры, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин и врио вице-губернатора Приморского края, по вопросам управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Елена Пархоменко, а также просто неравнодушные отдыхающие, сообщает DEITA.RU.

Начался марафон «Чистые берега Дальнего Востока» в рамках общероссийской акции уборки водоемов и их берегов - «Вода России». В рамках федерального национального проекта «Экология». Начало акции приурочено к началу пятого, юбилейного Восточного экономического форума. Погода была солнечной, и пляж был полон отдыхающими. Многие из них не смогли равнодушно лежать и загорать, и присоединились к генеральной уборке.

«С начала 2019 года мы приступили к реализации национального проекта «Экология». Это беспрецедентный проект, за пять лет, до 2024 года, нам предстоит огромная работа на территории всей России. Мусор к нам не привезли с другой планеты, это все скапливалась годами и формировалась руками людей. Как говорится: глаза боятся – руки делают! Я убежден, что у нас с вами все получится», - рассказал Дмитрий Кобылкин, министр природных ресурсов и экологии.

«Приморье – это уникальный, богатый и разнообразный по биопотенциалу регион. И самое главное, что у нас есть такое достояние, как наше море. Мы понимаем, что надо делать, разработали дорожные карты. Но экология начинается с нас. Мы будем поддерживать людей, которые несут в себе эту активную позицию. Мне хочется стать частью этого движения – я буду участвовать в подобных мероприятиях», - поделилась Елена Пархоменко, врио вице-губернатора Приморского края, по вопросам управления природными ресурсами и охраны окружающей среды.

Волонтерские мероприятия по очистке водоемов от бытовых отходов и мусора будут идти до 8 сентября включительно. Экологическая акция пройдет по всем берегам ДВФО: Приморского края, Еврейской автономной области, Забайкальского, Хабаровского и Камчатского краев, Сахалинской области, Чукотского автономного и Магаданского округов, а также Республики Саха Якутия.

Екатерина Кононенко