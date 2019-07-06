В Следственном комитете рассказали подробности гибели отдыхающих на катере в Черном море, сообщает DEITA.RU.



Сообщается, что прогулочный катер мог затонуть из-за того, что количество пассажиров на нем превышало все нормы. По версии следствия, в момент ЧП на катере было 55 человек при норме в 12.

Сейчас следователи допрашивают судовладельца и общаются с пострадавшими. Пока известно о двух пострадавших и двух погибших.

Ранее сообщалось о том, что 5 июля в поселке Джубга Туапсинского района перевернулся прогулочный катер с туристами. ЧП произошло в 100 метрах от берега.

Елена Миронова