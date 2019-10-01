На чиновников потратят еще 5 миллиардов рублей

Правительство взялось оптимизировать служащих федеральных государственных органов, сообщает «DEITA.RU» Сколько чиновников будет «оптимизировано», а проще говоря, сокращено в ближайшие три года не известно, однако, как сообщает газета «Известия» со ссылкой на Министерство финансов, выплаты пострадавшим составят порядка 1,6 миллиардов рублей в год, что в итоге выльется практически в 1,8 – 5 миллиардов рублей компенсаций из федерального бюджета.



К сведению, увольняемому чиновнику полагается компенсация в размере 3 окладов, при этом по данным Росстата средняя зарплата федерального чиновника в 2018 году составляла порядка 127 000 рублей в месяц, таким образом не сложно подсчитать, что на руки каждый из среднестатистических «оптимизированных» должен получить почти что 380 000 рублей.

Предполагается, что в ходе административной реформы численность федеральных органов исполнительной власти в Москве будет уменьшена на 10%, а территориальных управлений в субъектах РФ — на 5%, а через 3 года федеральных чиновников в регионах должно стать аж на 15% меньше.

По мнению «DEITA.RU», любопытен тот факт, что высвободившиеся средства пойдут не на социальные нужды или, например, развитие экономики, а на повышение зарплат оставшимся труженикам госаппарата, так сказать для поддержания их зарплат на «конкурентно способном уровне». Очевидно, заработную плату в 127 000 рублей в Минфине считают явно неконкурентной.

Отметим, что на сегодняшний день на 10 тыс. россиян приходится 163 федеральных чиновника, это без учета их региональных и федеральных коллег, а также сотрудников иных государственных ведомств.

Михаил Светлов