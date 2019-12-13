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На Дальнем Востоке наступил дизельный кризис
На эту проблему неоднократно жаловались наши читатели, подписчики различных социальных сетей и СМИ во всех региона. Все в один голос говорят о том, что в регионах практически нет дизельного топлива, сообщает DEITA.RU.
Эксперты даже знают причины такого «кризиса». Это низкая производительность дизеля – на 50% меньше, чем значится в потребностях дальневосточников – только 1,5 млн тонн ежегодно вместо нужных 3 млн тонн.
Кроме того, растут тарифы на транспортировку и разгрузку, а инвесторы не готовы заниматься проблемой из-за ряда существенных препятствий.
Как ранее отмечал Владимир Чирсков, глава Приморского топливного союза, только за сентябрь цены на топливо выросли с 56 до 63 тысяч рублей за тонну.
Напомним, ранее DEITA.RU писала о том, что жители региона могут купить дизель на точках «Нефтегазхолдинга» и «Роснефти». Однако, у обеих компаний существует ряд проблем, связанных с нехваткой емкостей и системой выдачи топлива. Кроме того, отмечалось, что 26% водителей используют суррогатное топливо в связи с нехваткой качественного.
Александра Маслова