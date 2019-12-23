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На Дальнем Востоке новогодний стол обойдется дороже всего

Алкоголь, магазин, супермаркет

Росстат рассчитал цену новогоднего стола жителей страны и заявил, что он подорожал на 2,74%, сообщает DEITA.RU.

Специалисты отмечают, что подорожали сыр, сливочное масло и цитрусовые, упали в цене овощи и икра. В ведомстве рассказали, что масло за год подорожало на 10,36%, в Приморском крае это значение ниже на процент – 9,5%.

В итоге расчетов специалисты заявили, что больше всех на новогодний стол потратят жители Анадыря – 9,5 тысяч рублей. Наименьшую сумму потратят жители Северного Кавказа – 3,5 тысяч рублей. Средняя по стране стоимость стола – 6,4 тысяч рублей, в столицах стоимость превышает семи тысяч рублей.

Напомним, что в прошлом году аналитики подсчитали, что стоимость праздничного стола прибавила 639 рублей. В итоге Приморский край в прошлом году вошел в ТОП-регионов, где цена новогоднего стола сильно подросла, уступил регион тогда Чукотки.

Отметим, что в этом году стоимость большинства продуктов росла на протяжении всего года. Например, яблоки и овощи подорожали на 13%, мясные продукты на 4-5%, молоко 5-9,9%, так сильно в цене поднялась крупа на некоторые виды до 40%. Резкое понижение стоимости показал только сахар – 22,7%, замороженная курица и морепродукты на несколько процентов.

Ранее DEITA.RU писала о том, что россияне на праздники в среднем потратят 19 тысяч рублей, рассчитывая на эти цели на несколько тысяч меньше. Основной статьей расходов станет покупка новогодний подарков, накрытие новогоднего стола на эти статьи россияне потратят почти 90%. Остальные расходы пойдут на походы в рестораны и общественные места.

Иван Юрьев

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