Во вторник, 13 августа, в ста километрах от Петропавловска-Камчатского произошло авиакатастрофа, сообщает DEITA.RU. Об этом информирует представитель Дальневосточного СУ на транспорте СК РФ.

По словам старшего помощника руководителя управления Дарьи Немцевой, днем во вторник жесткую посадку совершил вертолет МИ-8. Он практически рухнул вблизи горы Дзензур. По счастливой случайности, кроме летательного аппарата, никто не пострадал.

По факту происшествия проводится проверка по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного транспорта». Максимальное наказание по данной статье составляет лишение свободы на срок до четырех лет.

Стоит отметить, что в последние несколько лет в России участились случаи авиапроисшествий. Так, всю страну потряс пожар в самолете отечественного производства, который 5 мая текущего года унес жизни 41 человека, среди погибших в аэропорту Шереметьево был и один член экипажа.

Екатерина Брязгунова