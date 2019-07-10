Глубинные сейсмические исследования проведут в Дальневосточном федеральном округе в 2019-2021 годах, сообщает RosTender.info.

Сейсмологи будут работать по заказу Всероссийского научно-исследовательского геологического института им. А.П.Карпинского (Санкт-Петербург). Из федерального бюджета на организацию их деятельности направят 170 млн рублей.

Цель исследований – увеличить изученность региона с точки зрения его сейсмической активности. Полевые работы будут вестись, в основном, в Республике Бурятия, Забайкальском крае и Амурской области.

Институт объявил тендер на выполнение полевых сейсмических работ и обработку данных с построением структурно-скоростной модели Западного фрагмента опорного геолого-геофизического профиля. Заявки от участников тендера принимают до 30 июля, а 8 августа выберут победителя.

Источник: http://rostender.info/news/2019070902