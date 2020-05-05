На Дальнем Востоке ужесточили масочный режим

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко ужесточил введенный масочный режим, начиная со вторника, 5 мая, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишет «Российская газета», ссылаясь на областное правительство, теперь маски станут обязательным атрибутом не только в сахалинском общественном транспорте. Теперь граждане будут носить их во всех общественных местах – в магазинах, организациях любой формы и вида, в аптеках, поликлиниках и больницах.

Отметим, что в регионе следят не только за «внутренней» борьбой с коронавирусом, но и за тем, чтобы зараза не попала на Сахалин «извне». Так, с 30 апреля тут ввели досмотр всех пассажиров, которые собираются лететь на Сахалин.

Напомним, во время своего доклада в рамках выступления перед главами регионов Владимира Путина Валерий Лимаренко рассказал, что всего в подведомственных регионах зафиксировано 22 случая заболевания коронавирусом. Из них уже 19 выздоровело.

Лимаренко отметил, что таких хороших результатов удалось достичь благодаря прошлогодней реформе здравоохранения, которая была проведена на территории Сахалинской области в прошлом году.