Командорские острова — этом самая восточная точка России. Здесь проживают коренной малочисленный народ, тут же похоронен знаменитый российский мореплаватель Витус Беринг. Здесь же расположен Алеутский район Камчатского края. В селе Николоское проживают всего лишь 700 человек, но, судя по всему, им придется покинуть населенный пункт в ближайшее время, чтобы не умереть с голоду, сообщает DEITA.RU.

Как рассказывает паблик newsbox24.tv, село находится на севере острова, а с 1993 года южную часть острова передали в государственный природный заповедник Командорский. Вся хозяйственная деятельность, а это собор грибов и растений, а также рыболовство, ведется в северной части острова. Граница заповедника расположена в 30 километрах от села, что позволяет местным жителям выживать.

Совсем недавно в поселке узнали, что заповедник решили преобразовать заповедник в национальный парк и включить в него северную часть острова. Больше всего пугает людей то, что в проекте нет ни Алеутского муниципального района, ни села Никольское.

На данный момент вопрос, что делать людям, проживающим в селе, остается открытым. Не исключено, что если идея с парком будет воплощена, гражданам придется покинуть родное село, ведь собирать ягоды и жить рыболовством там уже не получится.

Екатерина Брязгунова