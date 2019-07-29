В Амурской области, в районах, где проходит паводок, запретили продажу спиртных напитков, сообщает DEITA.RU. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии по ЧС.

Как рассказали в региональном правительстве, подобные ограничения были введены во время наводнения в 2013 году. Они показали реальные результаты: резко сократилось число преступлений, совершенных пьяными гражданами.

Чтобы жителям Приамурья было проще в сложной чрезвычайной ситуации, местные власти будут отлеживать цена на товары первой необходимости. Главная задача — не допустить рост цен. Отмечается, что подобных случаев еще зафиксировано не было.

Напомним, в Амурской области с четверга, 25 июля, объявлен режим ЧС. Тысячи людей эвакуированы. Главный прокурор региона заявил, что детей, чьи родители отказываются уезжать из подтопленных районов, будут изымать из семей.

Екатерина Брязгунова