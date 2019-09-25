На дальневосточную задачу Путина Минфин взял деньги у Сахалина

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Налогоплательщики островного региона подарили 50 миллиардов рублей, сообщает DEITA.RU.

Заместитель министра финансов РФ Илья Трунин сделал интересное заявление о том, откуда в федеральном бюджете взялись деньги на реализацию дальневосточных программ Путина. Речь Трунина прозвучала на 23-й конференции «Нефть и газ Сахалина».

Как пишет издание Sakhalin.info, оказывается, Сахалинская область передала федеральному бюджету 50 млрд рублей. Именно эти деньги пошли на реализацию проектов на Дальнем Востоке. В частности, на реализацию ипотеки под 2%, которую анонсировал Владимир Путин в сентябре на ВЭФ.

Елена Миронова

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