На дальневосточную задачу Путина Минфин взял деньги у Сахалина

Налогоплательщики островного региона подарили 50 миллиардов рублей, сообщает DEITA.RU.



Заместитель министра финансов РФ Илья Трунин сделал интересное заявление о том, откуда в федеральном бюджете взялись деньги на реализацию дальневосточных программ Путина. Речь Трунина прозвучала на 23-й конференции «Нефть и газ Сахалина».

Как пишет издание Sakhalin.info, оказывается, Сахалинская область передала федеральному бюджету 50 млрд рублей. Именно эти деньги пошли на реализацию проектов на Дальнем Востоке. В частности, на реализацию ипотеки под 2%, которую анонсировал Владимир Путин в сентябре на ВЭФ.

Елена Миронова