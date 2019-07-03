Они вредят растениям и деревьям, уничтожают урожай и буквально опасны для человека, сообщает DEITA.RU.



Сразу два дальневосточных региона пострадали от нашествия насекомых: Читу атаковала горностаевая моль, а Хабаровский край - кольчатый шелкопряд. Как пишет «Российская газета», обе напасти крайне вредны.

Моль, которая распространилась в Забайкальском крае и даже в столичном городе Чите, все деревья - в паутине. Моль пожирает яблони и черемуху, опутывает деревья паутиной и живет до холодов. В итоге, говорят эксперты, деревья могут погибнуть: гусеницы уничтожают все листья и плоды, так что фотосинтез ведется очень медленно.

В Хабаровском крае напасть посерьезнее: на юге регионе на деревьях заметили кольчатого шелкопряда - он опасен для человека. Гусеницы уничтожают листву с необычайной скоростью. По информации краевого управления лесами Хабаровского края, шелкопряд губит растительность на 1,8 тысячи гектаров.

Власти сообщают, что обрабатывают деревья с земли - сбрызгивают специальным составом.

Эксперты советуют дачникам снимать гусениц с деревьев вручную (пользоваться перчатками) и бросать в ведро с водой. Через некоторое время - закапывать. Кроме того, можно обработать стволы специальным клеем от гусениц.

Елена Миронов