telegr wh call

Новости

Российских военных ждёт ещё одна привилегия

27 Сентябрь 2019, 11:30

Чистое Приморье – чистая страна

27 Сентябрь 2019, 11:24

Главный курильщик оценил запрет курения на балконе

27 Сентябрь 2019, 11:23

На девушку напали с ножом на пороге у губернатора Приморья

27 Сентябрь 2019, 11:13

У граждан отберут субсидии на оплату ЖКХ

27 Сентябрь 2019, 11:00

Видео: ночные «покатушки» закончились трагедией

27 Сентябрь 2019, 10:54

Около 500 дальневосточников задержано за попытку проникновения на объект

27 Сентябрь 2019, 10:47

Россияне не смогут выжить в голодную зиму

27 Сентябрь 2019, 10:30

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

На девушку напали с ножом на пороге у губернатора Приморья

27 Сентябрь 2019, 11:13

АПК, администрация Приморского края, солнце, лето 8

На пороге здания администрации Приморского края сегодня, 27 сентября, ориентировочно в 10:15 неизвестный напал с ножом на жительницу Приморья, сообщает DEITA.RU.

Как уточнили в пресс-службе администрации Приморья, в здании услышали крики и выбежали на помощь. Скорая помощь приехала по вызову оперативно, медики оказали необходимую первую помощь на месте. Девушку направили в тысячекоечную больницу. Состояние пациентки тяжёлое, но стабильное.

По предварительной информации, мужчина нанёс три ножевых ранения девушке, после чего покинул место происшествия. Уже сейчас, по сообщению пресс-службы края, известно, что злоумышленника поймали. Его связь с пострадавшей уточняется.

Стоит отметить, что администрация Приморского края выделяет средства на круглосуточную охрану здания, тем не менее мера не уберегла девушку от нападения.

Софья Корф

Читайте также:

«Продадут край Китаю» — идея аквапарка на острове взорвала интернет

«Это фиаско, братан»: чиновники перепутали Русский мост с тайским

Приморье в опасности: часть региона может отрезать от Большой земли

Популярное

В Приморье мост обрушился под груженым самосвалом

Женщина осталась без ноги в приморском зоопарке

Прежний возраст выхода на пенсию вернут в России

«Слушать совершенно неинтересно» — Кожемяко не смог оправдаться за дороги
‡агрузка...
Загрузка...