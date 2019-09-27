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На девушку напали с ножом на пороге у губернатора Приморья
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На пороге здания администрации Приморского края сегодня, 27 сентября, ориентировочно в 10:15 неизвестный напал с ножом на жительницу Приморья, сообщает DEITA.RU.
Как уточнили в пресс-службе администрации Приморья, в здании услышали крики и выбежали на помощь. Скорая помощь приехала по вызову оперативно, медики оказали необходимую первую помощь на месте. Девушку направили в тысячекоечную больницу. Состояние пациентки тяжёлое, но стабильное.
По предварительной информации, мужчина нанёс три ножевых ранения девушке, после чего покинул место происшествия. Уже сейчас, по сообщению пресс-службы края, известно, что злоумышленника поймали. Его связь с пострадавшей уточняется.
Стоит отметить, что администрация Приморского края выделяет средства на круглосуточную охрану здания, тем не менее мера не уберегла девушку от нападения.
Софья Корф