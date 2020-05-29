На дне самоизоляции: приморцы высыпали на улицу

Жители самых крупных городов Приморского края массово нарушают требования властей оставаться дома до ранее обозначенных сроков возможного снятия ограничений, сообщает ИА DEITA.RU.

Так, по состоянию на 14.30 местного времени, индекс самоизоляции во Владивостоке составил всего 0,6 балла. Это означает, что практически все жители краевой столицы покинули свои жилища и вышли на улицу.

Чуть лучше дела обстоят в соседнем от Владивостока Артёме. Там индекс самоизоляции составил 0,8 балла. Ещё на 0,1 балла выше показатель в Уссурийске.

Находка на этом фоне продолжает оставаться примером добропорядочности и бережного отношения к здоровью. Здесь индекс самоизоляции оказался выше единицы — 1,3 балла.

За прошедшие сутки в Приморском крае зарегистрировано 53 новы случая заражения коронавирусом.