Источник изображения: DEITA.RU
В Сети появилось видео очередного опасного моста в Приморье, сообщает DEITA.RU.
По словам местного жителя, который и опубликовал кадры из города Партизанска, он снял на смартфон дорогу в сторону Зверосовхоза. «Дорогу сделали в прошлом году, а мост нет. Держится на добром слове, на одной плите», — отмечает он.
Стоит отметить, что между плитами и землей очень большие дыры, в которых в темноте может застрять колесо малолитражки. Более того, сюда может провалиться одинокий путник, если вовремя не заметит опасность.
Екатерина Брязгунова
Видео: dps_vl
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