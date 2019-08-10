В Сети появилось видео очередного опасного моста в Приморье, сообщает DEITA.RU.

По словам местного жителя, который и опубликовал кадры из города Партизанска, он снял на смартфон дорогу в сторону Зверосовхоза. «Дорогу сделали в прошлом году, а мост нет. Держится на добром слове, на одной плите», — отмечает он.

Стоит отметить, что между плитами и землей очень большие дыры, в которых в темноте может застрять колесо малолитражки. Более того, сюда может провалиться одинокий путник, если вовремя не заметит опасность.

Екатерина Брязгунова