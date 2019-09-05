Граждане смогут не беспокоиться за маленькие суммы долгов, сообщает DEITA.RU.

В правительство внесены поправки в Налоговой кодекс, согласно которым Федеральная налоговая служба откажется от практики блокировки всех счетов предпринимателей за долги, если они не превышают суммы в три тысячи рублей.

При этом, указывается, что предпринимателю позволят самостоятельно погасить небольшой долг в течение трёх лет с момента его появления. Только после того, как долг превысит установленную сумму, налоговики смогут сами списать деньги со счета после блокировки.

В налоговой объяснили, что такая мера позволит им освободить от общения с ними бизнесменов, которые в целом своевременно платят налоги. Также инициатива снизит организационные издержки налогоплательщиков и банков.

Эксперты согласились с этими аргументами, отметив, что сейчас расходы на списание долга нередко превышают сам долг.

Дмитрий Шевченко