Новый дорожный знак будет регулировать важную сферу, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Придорожная торговля может начать обозначаться специальным знаком. Предложение о необходимости его появления высказал депутат Госдумы Василий Власов. Предполагается, что он будет устанавливаться в местах, где на обочинах граждане продают свои товары.

Предложение уже было направлено министру транспорта Евгению Дитриху.

По мнению парламентария, знак "Придорожная торговля" будет обращать внимание водителей на то, что впереди него будут места скопления людей. Как правило, на таких участках действительно скапливаются автомобилисты и они являются источников потенциальной опасности.

В качестве изображения на знаке депутат предложил человека за прилавком.

Дмитрий Шевченко