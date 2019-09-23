На дорогах ожидается всплеск ДТП

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Водители могут стать безответственными, сообщает DEITA.RU.

Инициатива правительства о том, что люди, признающие себя банкротами, могут быть освобождены от уплаты штрафов за нарушение ПДД, может привести к тому, что многие из таких граждан перестанут соблюдать необходимые меры предосторожности на дороге.

В случае если уход от административной ответственности, в частности, уплаты штрафов, будет им гарантировано, то и соблюдать ПДД станет для них делом необязательным.

Однако, нужно уточнить, что долги собираются списывать только после того, как человека признают финансово несостоятельным. Так что нанарушать впрок станет делом очень опасным и рискованным.

Вместе с тем, эксперты сходят во мнении, что предложение правительства может содержать в себе потенциальную угрозу в снижении уровня безопасности на дорогах России. 

Дмитрий Шевченко

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