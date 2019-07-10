В России могут появиться скоростные турбоперекрестки и светофоры с квадратными секциями вместо круглых, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Эксперимент с новшествами на российских дорогах может начаться с Москвы уже в этом году. Предполагается, что на городских улицах появится специальная разметка, которая подсказывает водителю максимально удобную траекторию движения по кольцу.

Как отметил глава проектного технического комитета "Удобная дорога" при Росстандарте Александр Шумский, скоростные турбоперекрестки уже давно популярны в странах Европы.

Предлагается также дополнить стандартные светофоры новыми элементами: стрелками, сигналом "красный крест" и секцией "идущий человек".

Кроме этого, на дорогах могут появиться и светофоры квадратной формы, в которых лампа займёт всю площадь красной, желтой или зелёной секции.

Дмитрий Шевченко