«На дороги не суйтесь» — первый снег выпал во Владивостоке

Первый снег выпал во Владивостоке в ночь на понедельник, 18 ноября, сообщает DEITA.RU.

По словам местных жителей, на автомобильных дорогах просто ад. Идет ледяной дождь, образовалась ледяная корка.

«Все тут же встает коркой. Температура минус два градуса. На дороги не суйтесь», — предлагают водители, которые уже испытали на себе всю прелесть первого снега в дальневосточной столице.

Судя по Яндекс. Картам, советом оставить машины дома и не выезжать в город воспользовались единицы. В восемь часов утра город уже встал в одной многокилометровой пробке.

В родительских группах WhatsApp прошла информация о том, что сегодня допускается не посещение занятий из-за плохо погоды. «Для тех, кто далеко живет, прогулом считаться не будет», — отмечают классные руководители.

По прогнозам синоптиков, локальный апокалипсис закончится после обеда. Сильный ветер сохранится до вечера.

Екатерина Брязгунова



