На дорогу для избранных в городе Путина потратят сотни миллионов

Корпорация развития Дальнего Востока построит новую дорогу для резидентов ТОР в Большом Камне. Соответствующая закупка уже размещена на сайте. Колоссальные траты на дорогу выглядят сомнительными в контексте инфраструктуры самого «Любимого города Путина», сообщает DEITA.RU.



Объездная автомобильная дорога в Большом Камне обойдется в 234 миллиона рублей. Аукцион был объявлен 10 октября, а прием заявок будет завершен уже 28 октября.

Победителю торгов необходимо будет построить скоростную магистраль, бордюры, леерные ограждения и съезды. Дорога будет построена с целью увеличить пропускную способность и упростить путь к объектам большекаменской ТОР.

Новая дорога - это, конечно, прекрасно. Вот только магистраль эта станет путем для избранных, простым жителям города проку от нее мало.

По данным на 2018 год, всего в Большом Камне 159 километров дорог локального значения. Из них асфальт уложен только на протяжении 49 км, а больше половины трасс, включая грунтовки, не соответствуют нормативам.

Особняком стоит грунтовка, ведущая в поселок Новый мир и завод крупной компании «Доброфлот». Личные авто и автобусы с работниками плетутся по грунтовке, в такой же ситуации - фуры с готовой продукцией завода.

Проблемы с ходовой для местных жителей стали обычным делом, в Большом Камне особо не надо стараться, чтобы ее капитально разбить. Зато процветают автосервисы.

Город, который практически ежегодно принимает Владимира Путина, запущен и представляет собой жалкое зрелище. Неслучайно президент предпочитает добираться туда на катере или вертолете.

В общем и целом Большой Камень трудно назвать местом,опережающим хоть что-то в своем «развитии». По данным на прошлый год, здесь проживают около 39 тысяч жителей, хотя еще в 2012 было почти 41.

Реализация национальных проектов здесь сорвана: новые школы и детские сады не построены, культурных центров как не было и нет, та же ситуация с ФАПами. За что не так давно мэр города Александр Андрюхин получил разнос от губернатора Приморья Олега Кожемяко, пригрозившего тому увольнением. Андрюхина обвинили в срыве реализации федеральных проектов. Однако глава города все еще на своем посту - губернатор погрозил пальцем, но оргвыводов не последовало. Нашли компромисс? Да только городу от этого не легче.

Еще недавно весь город обслуживали три терапевта. За медицинской помощью люди едут даже в Фокино, не говоря уже о Владивостоке. Стройки детсадов сопровождаются криминальными разборками и скандалами.

Большой вопрос вызывает и экологическая обстановка в городе. В 1985 году вблизи бухты Чажма произошел взрыв на атомной подлодке. Радиоактивное загрязнение распространилось на ближайшую территорию, а также акваторию Уссурийского залива. До сих пор из-за повышенной секретности известно об этом крайне мало.

Город окутан скандалами, криминальная обстановка - аховая. Достаточно вспомнить

громкое убийство у кафе «Ани», после которого головорез разгуливал на свободе почти год. Или инцидент с самосудом над школьником, которого папа одного из обиженых им учеников окунул головой в унитаз. Шум поднялся на всю страну. Судя по соцсетям подростка, он поклонник широко известной в узких кругах культуры АУЕ.

Большой Камень - один из лидеров криминальной сводки Приморья. А все почему - люди злые, людям некуда себя деть, вокруг бесконечная тоска, русская депрессия и беспредел как образ жизни.

Вот так в срезе выглядит любимый город Путина, в котором анонсирована очередная большая стройка. О людях думать у нас особо не принято, поэтому идти предпочитают по пути наименьшего сопротивления. Пустить пыль в глаза мифическим инвесторам, но в сам город без охраны их не пускать, абы чего не вышло.

Василий Кучин