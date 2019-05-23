Не все жители Владивостока знают правила дорожного движения, сообщает DEITA.RU.



Одно из самых распространенных нарушений ПДД - поворот не из своего ряда направо или налево. Во Владивостоке сразу на нескольких перекрестках водители нарушают эти правила чуть ли не круглосуточно.

Речь идет о ряде перекрестков во Владивостоке самые популярные места для многорядных поворотов - перекрестки на Океанском проспекте (поворот на Семеновскую и Фонтанную улицы), а также развилка, где Океанский проспект пересекается с Партизанским и переулком Павленко.









Зачастую водители уходят на поворот не из крайних рядов, а из двух полос. Тем временем, правила дорожного движения запрещают такие маневры (при отсутствии разрешающих знаков и разметки). Штраф за такое нарушение - до 1500 рублей.

Елена Миронова