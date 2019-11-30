На Фестиваль борьбы во Владивостоке съехались спортсмены из Приморского и Хабаровского краев

В субботу отпраздновал свой первый день рождения краевой проект «Приморье за спорт», проводимый при поддержке губернатора Олега Кожемяко. В рамках праздника в большом зале спортивного корпуса кампуса ДВФУ состоялся «Фестиваль борьбы-2019», участие в котором приняло около двухсот спортсменов, сообщает DEITA.RU.

Выступая на торжественном открытии спортивного праздника, глава Приморья Олег Кожемяко подчеркнул, что цель движения «Приморье за спорт» заключается в популяризации активного образа жизни среди людей всех возрастов. «Спорт важен в жизни каждого человека», - отметил губернатор.

По завершению торжественной части состоялись соревнования «Фестиваля борьбы-2019» по греко-римской и вольной борьбе, сумо, регболу (в том числе среди спортсменов-колясочников), грэпплингу и борьбе корэш, проводимой на поясах.

Напомним, в рамках краевого проекта «Приморье за спорт» проводятся не только городские, краевые и дальневосточные соревнования, но и массовые зарядки почти во всех муниципалитетах региона.

Участие в соревнованиях приняло более 200 спортсменов из Приморского и Хабаровского краев. Основные участники соревнований по единоборствам – школьники всех возрастов. Впрочем, и взрослые спортсмены в этот день смогли продемонстрировать свои навыки и умения.

Отметим, краевое движение «Приморье за спорт» было впервые представлено в конце прошлого года в рамках подведения итогов спортивной деятельности в 2018 году. Мероприятия, организованные под его эгидой, направлены на вовлечение широких слоев населения к занятию спортом и воспитание спортивного духа у подрастающей молодежи.