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«На голову себе повесьте»: камеры на переходах разгневали соцсети
Горожане в гневе от новинки, которую недавно установили в
центре Владивостока, сообщает DEITA.RU.
В центре Владивостока в начале недели произвели установку новых камер фото и видеофиксации нарушений ПДД. Камеры расположены на улице Алеутской возле торгового центра Sky City.
Пользователи соцсетей обсуждают назначение новых устройств. Исходя из того, что объективы направлены в сторону пешеходного перехода, многие решили, что камеры будут фиксировать непропуск пешеходов и заезд на зебру в пробке.
Горожане были разгневаны этой новостью:
«На голову себе эти камеры повесьте!»
«Они по Алеутской на каждом пешеходном теперь висят»
«Еще и страховку будут палить»
«Скоро уже в кровать камеры установят!».
Елена Миронова