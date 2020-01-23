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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

«На голову себе повесьте»: камеры на переходах разгневали соцсети

камеры

Горожане в гневе от новинки, которую недавно установили в центре Владивостока, сообщает DEITA.RU.

В центре Владивостока в начале недели произвели установку новых камер фото и видеофиксации нарушений ПДД. Камеры расположены на улице Алеутской возле торгового центра Sky City.

Пользователи соцсетей обсуждают назначение новых устройств. Исходя из того, что объективы направлены в сторону пешеходного перехода, многие решили, что камеры будут фиксировать непропуск пешеходов и заезд на зебру в пробке.

Горожане были разгневаны этой новостью:

«На голову себе эти камеры повесьте!»

«Они по Алеутской на каждом пешеходном теперь висят»

«Еще и страховку будут палить»

«Скоро уже в кровать камеры установят!».

Елена Миронова

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