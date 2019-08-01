После слов губернатора об экономической нецелесообразности тушения гектаров лесов в дело включились страховщики, сообщает DEITA.RU.



Представители Национального союза агростраховщиков (НСА) выступили с предложением обязательного страхования лесов в стране.

Как пишет «Коммерсантъ», во время каждого маштабного лесного пожара в России поднимается вопрос о том, сколько бюджетных денег уходит на тушение и сколько – сгорает вместе с древесиной. Самое громкое и скандальное заявление на этой неделе сделал губернатор Красноярского края Александр Усс.

По данным издания, ежегодно федеральный бюджет теряет из-за лесных пожаров порядка 20 млрд рублей. Это, в том числе, и деньги на тушение, и те средства, которые могли бы быть выручены с продажи древесины. Страхование лесов позволит избежать таких затрат – уверены страховщики. Полис может покрыть затраты на тушение или расчистку лесов, или стоимость лесной продукции.

Елена Миронова