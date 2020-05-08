Власти провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая мобилизовали более 2,8 тысяч человек для охраны границы с Россией, чтобы не допустить незаконного проникновения на территорию страны инфицированных коронавирусом, сообщает ИА DEITA.RU по материалам Global Times.

По данным китайского издания, строгие меры приняты после инспекции на местах, в ходе которой было заведено 36 дел по факту нарушений при осуществлении контроля, наказаны 45 человек. Власти КНР распорядились создать около 100 временных полицейских застав, которые ведут усиленное наблюдение за границей.

Между тем, российские пограничники не фиксируют попыток незаконного перехода границы со стороны России на фоне усиления мер охраны китайскими властями. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.