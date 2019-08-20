Девятнадцатого августа загорелся химический завод, сообщает DEITA.RU со ссылкой на региональный главк МЧС. Инцидент произошел в Балашихе.

Здание вспыхнуло в Подмосковье, в понедельник, по адресу Звездная, семнадцатый дом. Огонь разросся на сто «квадратов», а началось возгорание с цеха, где производят кремниевые смолы.

Огонь уже тушится пожарными расчетами, и на близстоящие здания не перейдет.

Также на место отправлена лаборатория, которая произведет замер уровня ПДК вредных выбросов.

Анастасия Туркова