20 Август 2019, 00:15
На химическом заводе начался пожар
Источник изображения: DEITA.RU
Девятнадцатого августа загорелся химический завод, сообщает DEITA.RU со ссылкой на региональный главк МЧС. Инцидент произошел в Балашихе.
Здание вспыхнуло в Подмосковье, в понедельник, по адресу Звездная, семнадцатый дом. Огонь разросся на сто «квадратов», а началось возгорание с цеха, где производят кремниевые смолы.
Огонь уже тушится пожарными расчетами, и на близстоящие здания не перейдет.
Также на место отправлена лаборатория, которая произведет замер уровня ПДК вредных выбросов.
Анастасия Туркова
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