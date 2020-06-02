На какие компенсации можно рассчитывать при увольнении в коронавирусный кризис

В коронавирусный кризис началась волна увольнений, пишет ИА DEITA.RU. Если к середине мая количество безработных в стране увеличилось почти вдвое – с 725,8 тыс. до 1,434 млн человек, то к июню безработных россиян оказалось почти 8 миллионов.



Однако далеко не все работодатели поступают честно по отношению к сотрудникам, прибегая к такому трудовому оксюморону, как принудительное увольнение по собственному желанию. Хотя уволить работника без его согласия можно только при сокращении штата или ликвидации компании, при нарушении работником трудовой дисциплины и других его прегрешениях (которые, впрочем, ещё надо доказать – например, провести аттестацию, чтобы показать, что работник для занимаемой должности недостаточно хорош), а также при истечении срока трудового договора. Также увольнение без согласия работника допускается при смене собственника компании или её руководства.

Существует также практика расторжения договора по взаимному соглашению сторон. Ее отличие от расторжения договора по желанию работника – то, что в этом случае работнику полагаются компенсации. Точно так же, как и при увольнении при сокращении штата. Иными словами – если работника увольняют не потому, что он сам провинился или сам захотел уйти, а потому, что так обстоятельства сложились, то ему положены выплаты.

Если сотрудник попал под сокращение, ему обязаны выплатить выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Если в течение двух недель с момента увольнения встать на учет в службу занятости, но за два месяца так и не трудоустроиться, то на третий месяц можно опять получить пособие в размере среднего заработка на последнем месте работы.

Поэтому юристы не рекомендуют соглашаться на требование работодателя подписать заявление «по собственному». Тогда и выходного пособия работник не получит, и в Трудовой инспекции будет сложно доказать, что уволиться пришлось под давлением. То же касается и отпуска без содержания: выгнать работника в такой отпуск нельзя, это должно быть собственным желанием сотрудника, не его работодателя.

Сотрудникам Крайнего Севера и приравненных к ним местностей выходное пособие выплачивается в течение трех месяцев, а при обращении в службу занятости, если она проблем с поиском работы не решит, выплаты могут продлиться на четвертый, пятый и шестой месяц. И на обращение в службу занятости дается не две недели с момента увольнения, а месяц.

Максимальное выходное пособие может достигать пяти среднемесячных окладов, но такую компенсацию работодатель устанавливает по своей инициативе.

При увольнении по собственному желанию работнику должны выплатить оставшуюся зарплату, а также компенсацию за неиспользованный отпуск непосредственно в день увольнения.