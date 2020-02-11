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На Камчатке дополнительно ограничат продажу алкоголя

Алкоголь

Спиртное перестанут продавать в придомовых магазинах

В постановление об ограничение торговли спиртным на Камчатке собираются ввести дополнительные поправки, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишет местное издание «Кам24», краевое Минэкономразвития подготовило документ о том, что из пункта о запрете спиртного в магазинах в определенные праздники (в День Молодежи, 25 января, 1 сентября) нужно исключить пункт, разрешающий продажу товаров такого рода в кафе, барах и подобных местах общественного питания и отдыха.

Также спиртное, согласно новым поправкам, запретят продавать в магазинах и точках общепита, куда можно попасть из подъездов в домах напрямую.

Однако, издательству в краевом Минэкономразвития объяснили, что отсутствие пункта, разрешающего продажу алкогольных напитков любой крепости  в праздники в кафе и ресторанах, не означает его запрет.

«В заведениях общественного питания оно будет продаваться, как и раньше», - подчеркнули представители ведомства.

Отмечается, что нововведения подготовили по просьбам самих жителей края. 

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