Вредители были пойманы с поличным, сообщает DEITA.RU.

Сотрудники Росрыболовства совместно с представителями ассоциации "Река Большая" в минувшие выходные задержали двух браконьеров на реках западной Камчатки.

Первый нарушителей был обнаружен при обследовании притока Старушка реки Быстрая. В его лодке находилось 25 незаконно выловленных особей нерки. Ущерб от нелегального промысла составил 290 тысяч рублей.

Второй браконьер задержан на реке Ушатино с сетью, которая является незаконным орудием лова. Приступить к промыслу он не успел.

Вся рыба, плавсредства и орудия лова изъяты и переданы на ответственное хранение. Проводится административное разбирательство.

Напомним, в этом году значительно увеличился размер ущерба от вылова водных биоресурсов. Так за один экземпляр нелегально добытой нерки, независимо от размера и веса, придется заплатить 11575 рублей, чавычи и кижуча – 10635 рублей, кеты – 2009 рублей, горбуши – 961 рубль.

Дмитрий Шевченко