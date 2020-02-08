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На карантине по коронавирусу в Приморье находится 91 человек
Всего в крае организовано пять изоляционных пунктов
Граждане Китая, которые имеют вид на жительство в России, сейчас отправляются на 14-дневный карантин в Приморье, который организован в пригороде Артема, Пограничном, Полтавке и Краскино, сообщает ИА DEITA.RU.
Как сообщили в региональном правительстве, в районах, где размещаются сегодня изоляционные пункты, введен режим ЧС. Уссурийск вовсе на сегодняшний день находится в режиме повышенной готовности.
Отдельный пункт есть также на Русском острове – для учащихся и преподавателей ДВФУ. Там также уточнили, что на карантин в учебном заведении идут абсолютно все приезжающие из КНР – национальность не играет роли.