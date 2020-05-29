На крабовый аукцион не пришли ни короли, ни королевы

Повторный крабовый аукцион, назначенный на 28 мая, вновь не состоялся из-за отсутствия заявок, сообщает ИА DEITA.RU по материалам Росрыболовства.

В связи с тем, что на участие в аукционе не поступило ни одной заявки, Росрыболовство признало аукцион несостоявшимся. Предыдущий крабовый аукцион назначался на конец февраля 2020 года, однако он также не состоялся из-за отсутствия заявок.

А ведь на кону стояли ресурсы немалые. Начальная цена одного лота на вылов краба-стригуна была установлена в размере 636 599 242 рубля. Общая сумма должна была составить около 4 млрд. рублей. На торги планировалось выставить шесть лотов на добычу глубоководных крабов, которые не были востребованы на аукционах, состоявшихся в октябре 2019 года. Тогда на торгах было продано 35 лотов общей стоимостью 142,4 млрд. рублей.

Напомним, что в крабовой отрасли сейчас идет передел, в котором «засветились» фигуры федерального уровня: бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак и ее мама – член Совета Федерации Людмила Нарусова. Дальневосточный «крабовый король» Олег Кан обвиняется сразу по нескольким уголовным статьям и скрывается за границей.