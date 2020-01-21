На Кунашире построят школу на 550 учеников

На курильском острове Кунашир в поселке Южно-Курильск построят школу на 550 учеников, сообщает RosTender.info.





Под трехэтажную школу выделили участок на улице Карева. Общая площадь здания составит 16 тыс. кв. метров. Образовательное учреждение вместит 550 учеников: в начальной школе смогут обучаться 300 детей, в основной и средней – 250.





В настоящее время проводится тендер по выбору подрядчика для проектирования объекта. Из бюджета Сахалинской области на работы выделят 25 млн рублей.

Проектировщику на подготовку документов отведут 140 дней. Заказчиком работ выступает Дирекция по реализации программы «Курилы».



Источник: http://rostender.info/news/2020012004